5 سلع بأسعار مخفضة بمنفذ الإصلاح الزراعي بالشرقية.. طبق البيض بـ95 جنيهًا

يضم منفذ البيع التابع للجمعية المركزية التابعة للإصلاح الزراعي بمحافظة الشرقية، عددا من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، من بينها اللحوم، فضلا عن أطباق البيض التي شهدت تراجعا ملحوظا في الأسعار.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار السلع الغذائية المخفضة والمتنوعة فضلا عن وجود 5 سلع مخفضة بمنفذ الإصلاح الزراعي بالشرقية، أبرزها اللحوم والكبدة، وفق حديث محمد نصر، مسؤول مبيعات ومخازن بمنفذ بيع الإصلاح الزراعي بالشرقية.

أسعار البيض بمنافذ الإصلاح الزراعي بالشرقية

سعر طبق بيض أحمر صغير 107 جنيهات بعد 116 جنيها.

سعر طبق بيض أحمر كبير 112 جنيها.

سعر طبق بيض أبيض صغير 95 جنيها بعد 110 جنيهات.

سعر طبق بيض أبيض كبير 105 جنيهات بعد 113 جنيها.

سعر طبق بيض بلدي 125 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ الإصلاح الزراعي بالشرقية

سعر كيلو لحوم ألماني قطع 175 جنيها.

سعر كيلو لحوم برازيلي 94 جنيها.

سعر كيلو لحم مفروم 170 جنيها.

سعر كيلو كبدة 100 جنيها.

أسعار الزيوت وسلع أخرى

سعر زيت لتر 63 جنيها.

سعر كيلو حلاوة طحينية 53 جنيها.

شاي عروسة ربع كيلو 42 جنيها.

سعر شاي ليبتون ربع كيلو 45 جنيها.

عسل أسمر كيلو ونصف الكيلو 45 جنيها.

علبة نسكافيه 12 كيسا 19 جنيها.

كيس مكرونة 350 جراما 8 جنيهات.