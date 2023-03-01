إصابة مسجل خطر بإطلاق عيار ناري أثناء القبض عليه في البدرشين

أصيب مسجل خطر بطلق ناري في القدم أثناء القبض عليه، حيث أطلق أعيرة نارية أمام قوة الشرطة فبادلته بإطلاق الرصاص، ما تسبب في إصابته، فيما توفي شريكه أثناء نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي متأثرا بغيبوبة سكر، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تبادل إطلاق نار

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، يفيد فيه بأنه أثناء قيام رجال المباحث بضبط «س.م»، 30 عاما، و«ع.م»، 40 عاما، مطلوبين في أحكام «سلاح ومخدرات» وفور وصول القوات لأرض زراعية بأبو رجوان مكان تواجدهم أطلق الأول أعيرة نارية اتجاه القوات فبادلته بإطلاق الرصاص أصابت المتهم الأول بطلق نارى بالقدم.

ألقي القبض عليهما وبحوزتهما طبنجة، بندقية خرطوش، مخدرات، وأثناء التوجه إلى المستشفى شعر المتهم الثانى بغيبوبة سكر وتوفي في الحال، تم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.