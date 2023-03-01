سفير مصر بالمجر: العلاقات بين البلدين راسخة منذ أكثر من 96 عاما

قال السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، إن العلاقات المصرية- المجرية شهدت حالة من التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من 96 عامًا وسط حالة من التميز والخصوصية والترابط.

اقتصاد دولة المجر

وأوضح «الشناوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية «cbc»، أن المجر كانت من الدول الداعمة بمواقفها ثورة 30 يونيو، وتعاقدت مصر على أكبر صفقة قطارات بتكلفة مليار و616 مليون يورو، لافتا إلى أن اقتصاد دولة المجر من أقوى الاقتصاديات العالمية، وهي من الدول التي تبحث عن مصادر الطاقة المتوفرة في مصر، وبالفعل هناك اتفاقية بين مصر والمجر بشأن تصدير الغاز المصري إليها.

إشادة من جانب الدول الأوروبية

وأشار سفير مصر في المجر، إلى أن عدم وجود مراكب هجرة غير شرعية من مصر لأوروبا منذ 2016 يعطى لمصر مكانة خاصة ويجعلها محل إشادة من جانب الدول الأوروبية، لافتا إلى أن هناك تفاهم مع دولة المجر في ثقافة الهجرة غير الشرعية، وتم توقيع اتفاقية لرفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة لخمس وثائق ومؤتمر اقتصادى لفتح الاستثمار على قناة السويس.