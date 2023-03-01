رائحة كريهة تقود المباحث للعثور على جثة سيدة في مصر الجديدة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة متعفنة لسيدة داخل شقتها في منطقة مصر الجديدة، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفية تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين علي العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، وطلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بانبعاثه رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار محل البلاغ، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مالكة الشقة وتدعى «شيرين ف» 61 سنة ربة منزل، وبالمعاينة تبين العثور على الجثة في سرير غرفة النوم، كما تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل.

معاينة محتويات الشقة

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور علي المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفية، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة مرضي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.