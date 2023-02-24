وفاة مسن شاهد لصا في شقته بروض الفرج.. التحريات: مات من الخضة

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة داخل شقته بمنطقة روض الفرج بعد مشاهدته «حرامي» وهو يسرق داخل شقته، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العقار المقيم به المتوفى تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ من الأهالي: شخص خرج مسرعا من شقة أحد الجيران

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي بمشاهدتهم شخصا يخرج مسرعا من شقة أحد الجيران وترك باب الشقة مفتوحا، وبدخول الشقة تبين العثور على مالكها جثة هامدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يُدعى «عصام ر ح»، في العقد السابع من العمر، في أرضية صالة الشقة، وبالفحص تبين سرقة بعض محتويات الشقة.

التحريات: المتوفى يعيش وحيدا

وكشفت التحريات بأن المتوفى مقيم بمفرده وأن لصا تسلل إلى شقته معتقدا بأنه غير موجود بها، وأثناء قيامه بالسرقة شاهده المتوفى وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة بسبب «الخضة» من رؤية الحرامي داخل شقته.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها وأضاف بأنه لم يتفاجأ بوجود مالك الشقة، وأن المتوفى عندما شاهده سقط على الأرض، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.