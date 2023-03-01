«الصحة» توضح كيفية علاج التهاب اللثة في المنزل: استخدم الماء والملح

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها متعلق بعلاج التهاب اللثة وأسباب الإصابة بها، يأتي ذلك في إطار سلسلة من المنشورات التوعوية التي تصدرها بشكل يومي، وتوزعها على مديريات الشؤون الصحية لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين وتغير مفهوم الثقافة الصحي لهم لاتباع حياة صحية آمنة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقريرها، إن التهاب اللثة هو التهاب يحدث للأسنان يسبب تهيج وتورم يحدث للثة، لافتة إلى أن أعراض التهاب اللثة تتضمن احمرار وألم حاد يمتد إلى الأسنان.

علاج التهاب اللثة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن التهاب اللثة يحدث بسبب تراكم طبقة من الرواسب أو البكتيريا على الأسنان، وأن من العادات السيئة والأساسية لالتهاب اللثة هي التدخين، والتغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل، وخلال فترة الدورة الشهرية، التغيرات الهرمونية تؤدي إلى حدوث التهاب اللثة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه من أسباب التهاب اللثة، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية للأسنان، مشيرة إلى الخطوات المهمة لعلاج التهاب اللثة داخل المنزل ومنها:-

- المضمضة بالماء والملح.

- التنظيف الخاص باللثة عند طبيب الأسنان.

- استخدام الأعشاب مثل القرنفل والكركم.

- ويمكن اللجوء إلى الجراحة في الحالات الشديدة.

الوقاية من التهاب اللثة

كما وضعت وزارة الصحة والسكان، طرق الوقاية من التهاب اللثة وجاءت على النحو التالي:-

- تنظيف الأسنان بشكل يومي.

- اتباع العادات الصحية والتوقف عن التدخين.

- عدم التعرض إلى ضغوطات يومية.

- توقف الشد على الأسنان بشكل مبالغ فيه.