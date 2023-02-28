«الصحة»: فحص 8 آلاف من راغبي الزواج ضمن المبادرة الرئاسية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ8 آلاف و15 شابًا وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» خلال أول 3 أيام من انطلاقها.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على أن تكون مصر خالية من الأمراض وضمان حياه صحية كريمة للاسرة المصرية، وسعيًا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: «في حالة وجود ما يستلزم إصدار الشهادة الطبية الجديدة للمقبلين على الزواج في فترة قليلة فيمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 وسيتم التواصل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك، علمًا بأنه يتم تسليم الشهادة الصحية المدون بها نتائج الفحوصات للمقبلين على الزواج في الأحوال العادية بحد أقصى 14 يومًا من تاريخ إجراء الفحوصات.

ونوه «عبد الغفار» بأن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية التي تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وقال إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

إتاحة خدمات المبادرة في 302 مركز ووحدة طبية

وأشار «عبد الغفار» إلى أن خدمات المبادرة تتم إتاحتها في 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي على الأقل داخل كل إدارة صحية طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة بدءًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية «السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة»، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية «فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري»، بالإضافة إلى إجراء تحاليل «فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين»، وكذلك تحليل الثلاثيميا وفقر الدم المنجلي.

منع انتقال العدوى

وتابع «عبدالرازق»، أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل أيضًا تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة؛ بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.