تعرف على رقم طوارئ وزارة الصحة لاستفسارات المواطنين وحجز الرعايات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن رقم الطوارئ الخاص بها، بعد استقبالها العديد منها التساؤلات والاستفسارات الخاصة من المواطنين، بشأن معرفة رقم طوارئ وزارة الصحة، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية المتعلقة برقم طوارئ وزارة الصحة 137 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين.

رقم طوارئ وزارة الصحة

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها، تم توفير الخط الساخن 16474 للمواطنين وربطه بالخط الساخن 137 الرئيسي، وذلك لاستقبال أكبر عدد من البلاغات فى وقت واحد، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تسهيل المهمة على المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وتغير المنظومة الصحية للأفضل.

ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات

وأضافت وزارة الصحة والسكان، تم ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات على مستوى المحافظات بشكل إلكترونى، بغرفة التحكم بوزارة الصحة الرئيسية لتوفير المعلومات واختصار المدة لتوفير أسرة شاغرة بالمستشفيات، لافتة إلى أنه تم ميكنة أرصدة مخازن الأدوية لمعرفة الناقص وتوفيره داخل المستشفيات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حال الرغبة فى توفير الرعايات أو الاتصال بشكل عاجل للحالات الحرجة لا بد من الاتصال الفوري بأرقام الطوارئ .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك توجيهات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل المهمة على المواطنين فى القطاع الصحي المختلفة داخل المستشفيات، وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين وحل كافة المشكلات للمواطنين.