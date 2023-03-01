تايوان ترصد 19 طائرة عسكرية صينية في مجالها الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، إن نحو 19 طائرة من القوات الجوية الصينية دخلت مجالها الجوي وتم رصدهم في الساعات الـ24 الماضية، فيما وصفتها «تايبيه» بأنها استفزازات معتادة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الصين تدفع عن سلامة ووحدة أراضيها

وذكرت الصين أن أنشطتها في المنطقة ما هو إلا إطار للدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها، مع إرسال تحذيرات إلى الولايات المتحدة من التواطؤ مع تايوان.

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية، إلى أن الطائرات التي تم رصدها مقاتلات من طراز «جي-10»، وحلقت داخل الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية، ويعد ذلك الركن هو أقرب إلى الساحل الصيني.

الطائرات الصينية تحلق بشكل يومي فوق منطقة الدفاع الجوي التايوانية

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات لم تتجاوز الخط الفاصل في مضيق تايبيه، وأن الطائرات الصينية تحلق بشكل يومي فوق منطقة الدفاع الجوي التايوانية وليس في مجالها الجوي وذلك منذ أغسطس الماضي.

وتعد منطقة الدفاع الجوي التايوانية منطقة واسعة تراقبها تايبيه، وكثيراً ما عرضت الحكومة إجراء محادثات مع الصين، ولكن في نفس الوقت تقول إن الجزيرة تستطيع أن تدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم من الصين.