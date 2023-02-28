تايوان ترسل سفنا عسكرية وطائرات لتعقب 17 طائرة وسفينة صينية

تعقّبت وزارة الدفاع التايوانية، 14 طائرة عسكرية صينية و3 سفن حربية، حول جميع أنحاء الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة تايوان نيوز المحلية، اليوم الثلاثاء، أنّه من بين 14 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي، تم تعقب 4 طائرات في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، وعبرت طائرتان مقاتلتان من طراز Shenyang J-11 الخط المتوسط لمضيق تايوان في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي.

وفي الوقت ذاته، دخلت طائرة «شنشي Y-8» الحربية المضادة للغواصات وطائرة استطلاع دون طيار من طراز Harbin BZK-005، الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية، واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

325 طائرة عسكرية و112 سفينة بحرية حول تايوان

وحتى الآن، أرسلت بكين 325 طائرة عسكرية و112 سفينة بحرية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة الدفاع التايوانية.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنّها «جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية للدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة».