«تنشيط السياحة»: تأجيل ورشة عمل عن الصين بسبب المشاركة بمعرض برلين

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بسبب مشاركة القطاع السياحي المصري بمعرض برلين السياحى «itb» أكبر المعارض السياحية في العالم والمقام بألمانيا خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، فقد قررت هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار إرجاء عقد ورشة عمل «ترويج السياحة المصرية الصينية» والتي كان مقررا عقدها يوم الإثنين المقبل الموافق 6 مارس 2023 بالمركز الثقافى الصينى بالقاهرة.

تحديد موعد جديد لورشة عمل «ترويج السياحة المصرية الصينية»

وأضاف خلال المنشور الذى تم إرساله إلى كافة فنادق الجمهورية ،أن الغرفة ستوافى كافة المنشآت الفندقية بالموعد الجديد لورشة عمل "ترويج السياحة المصرية الصينية" وذلك فور تحديد هيئة تنشيط السياحة للموعد الجديد لإقامة ورشة العمل .

إلغاء المشاركة بمعرضين سياحيين خلال مارس وإبريل 2023

وفى سياق متصل قررت هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار،إلغاء المشاركة بمعرض 2023 MITT السياحى المقام بموسكو خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى ،وأيضا بمعرض 2023 KITF المنعقد بكازاخستان خلال الفترة من 19 -21 إبريل المقبل.

وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة سيقرر فى وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كانت ستتم المشاركة بالمعرض السياحى w ahalo المزمع إقامته بالبرازيل خلال الفترة من 3 إلى 5 إبريل المقبل.

ومن جهتها قالت غرفة المنشآت الفندقية إحدى الغرف التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية،إنه بخصوص الفنادق التى قامت بتسديد رسوم المشاركة بمعرضى 2023 MITT السياحى المقام بموسكو خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى ،وأيضا بمعرض 2023 KITF المنعقد بكازاخستان خلال الفترة من 19 -21 إبريل المقبل والذى تم إلغاء المشاركة بهما من قبل هيئة تنشيط السياحة فإنه يرجي منها الإفادة برغبتها فى إسترداد المبلغ أو تحويله للمشاركة في معرض آخر.