تفاصيل جديدة في «جريمة المطرية».. الأب قتل طليقته وطفلته وحارس المدرسة أنقذ الثانية

أمام إحدى الحضانات في منطقة المطرية، يسمع المارة والجيران صوت صرخات لا تتوقف تأتي من داخل تلك الحضانة، سريعًا توجه الجميع للداخل، وبمجرد دخولهم كانت الصدمة، ربة منزل وطفلتها ملقتان على الأرض، الدماء تتساقط من جسد الأم وطفلتها ويلفظان أنفاسهما الأخيرة، أبلغ الأهالي الشرطة وسرعان ما كانت سيارات الإسعاف والشرطة متواجدة في المكان للفحص وإجراء التحريات في الواقعة، ومن خلال مناظرة جهات التحقيق للجثث تبين أنهما تعرضا للقتل بطعنات من سلاح أبيض كان يحمله أحد الأشخاص.

مسرح جريمة المطرية

فرض رجال الشرطة كردونا أمنيا في مسرح الجريمة وبدأ رجال الأدلة الجنائية في المعاينة، كما ناظرت جهات التحقيق جثامين الضحايا، وبدأ رجال الشرطة في جمع خيوط الجريمة من أجل كشف القاتل وضبطه ولم يمر سوى ساعات قليلة، حتى تمكنوا من كشف غموض الجريمة والتوصل لمرتكبها من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة ومن خلال سؤال شهود العيان، تبين لرجال الشرطة أن المتهم هو طليق المجني عليها ويعمل سائق «توك توك».

بعدما انتهى السائق من قتل زوجته وطفلته الصغيرة توجه الى مدرسة ابنته الثانية من أجل إنهاء حياتها، ولكن رفض حارس المدرسة دخوله، ففشلت المحاولة لكنه عاد للخلف لينقذ القدر الطفلة الثانية من القتل على يد والدها.

وفي جلسة تحقيق استمرت أكثر من 4 ساعات اعترف المتهم بارتكابه للجريمة وقتل طليقته لقيامها برفع عدد من الدعاوى القضائية ضده وأنه ليس لديه أموالا حتى يقوم بتوكيل محامي، وقد تدخل عددًا من أقاربه من أجل أن تتنازل عن تلك القضية ولكنها رفضت فقرر أن ينهي حياتها، وبعد انتهاء جلسة التحقيق أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما أمرت بسؤال شهود العيان حول الجريمة.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة، أوضح حسن شومان المحامي، لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».