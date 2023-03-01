برنامج «8 الصبح» يجري جولة افتراضية بمناطق أثرية بتقنية «الميتافيرس»

أجرى برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» جولة افتراضية في عدد من المناطق الأثرية والسياحية باستخدام عدد من المنصات الافتراضية المتاحة عبر شبكة الإنترنت، حيث بدأت الجولة بزيارة إلى برج إيفيل في العاصمة باريس، وجولة داخل الهرم الأكبر، وأخرى على متن سفينة «Titanic»، حيث تم التنقل بين هذه الأماكن عبر طائرة وقطار افتراضي.

جولة افتراضية داخل الهرم الأكبر عبر منصة افتراضية عبر الانترنت

وبدأت الجولة مع المذيعة آية جمال الدين، والصحفي خالد عمار، أول صحفي متخصص في الإعلام الافتراضي، ومستشار شبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن، بجولة افتراضية داخل الهرم الأكبر عبر منصة افتراضية عبر الانترنت تعرض الأماكن الأثرية المصرية.

الانتقال من الاستوديو الواقعي إلى العالم الافتراضي

كما تم الانتقال من الاستوديو الواقعي إلى العالم الافتراضي عبر طائرة افتراضية متجه إلى العاصمة باريس بجوار برج ايفيل، ثم العودة بالقطار الافتراضي عبر الزمن لأكثر من 100 عامًا في زيارة لسفينة تايتنك.

تقنية الميتافيرس ستغير شكل كل القطاعات حول العالم

ومن جانبه قال خالد عمار إن تقنية الميتافيرس ستغير شكل كل القطاعات حول العالم أبرزها الإعلام والتسويق الإلكتروني، هذا فضلًا عن الترويج للمعالم السياحية عبر هذا العالم الجديد مؤكدًا أنه سوف تصبح باشتراك فور انتشار هذه التقنية بشكل كبير.

وأكد عمار على أن التطور في تقنية ميتافيرس سريع للغاية داعيًا لاستغلال هذه التقنية في الإعلام، التسويق، السياحة، الاستثمار.