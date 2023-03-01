«تنمية المشروعات الصغيرة»: 124 ألف جنيه أرباح سنوية من مطعم «فول وفلافل»

في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع فرص العمل يبحث العديد من الشباب عن وظائف إدارية ومكتبية بأجور ومرتبات قد لا تسد احتياجاتهم، في حين أنَّ إقامة مشروع خاص مهما كان حجمه صغيرا وبأبسط التكاليف يدر عائدا جيدا وربحا وفير، بجانب إمكانية التفرغ لإدارة المشروع.

ويرشد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، جميع الباحثين عن أفكار لإقامة مشروع خاص بهم ويساعدهم من خلال إتاحة التمويلات وتسهيلات أخرى، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي دراستي جدوى صادرتين عن الجهاز لمشروعين بأبسط التكاليف والإمكانات بجانب رواج المنتج وارتفاع الطلب المحلي عليه.

مشروع مطعم فول وفلافل

كشفت دراسة جدوى مشروع مطعم مأكولات شعبية، فول وفلافل، عن وصول أرباح العام الأول إلى 126,4 ألف جنيه، مع فرص مضاعفة الأرباح لتحقق حوالي 185 ألف جنيه للعام الخامس.

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ ايرادات مطعم الفول والفلافل المرتفعة نتيجة زيادة الطلب المحلي على المأكولات الشعبية وانتشارها، ليقدر حجم مبيعات العام الأول للمشروع بحوالي 1,26 مليون جنيه، فيما ترتفع إلى 1,8 مليون جنيه للعام الخامس.

وأوضح الجهاز أنَّ ارتفاع العائد بالنسبة إلى النفقات ليزيد عن 3 أضعاف المصروفات، ويمكن صاحب المشروع من تغطية كافة التكاليف الاستثمارية خلال أقل من عام ونصف، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل 4 عمال.

ووفقا للدراسة، يمكن افتتاح مطعم للفول والفلافل والأكلات الشعبية، بأبسط المعدات والخامات التي لن تزيد عن «فول بقشره وفول مدشوش وزيوت وتوابل وملح وخضروات وحمص».

مشروع سرجة «بيع العسل والزيوت والطحينة»

تعد تجارة السرجة من الاحتياجات الضرورية في المجتمع المصري، لأن العسل أو الطحينة أو الزيوت من الساسيات المستخدمة في طعام الأسر المصرية وتعد من السلع الأساسية، وبالتالي منتجات مشروع السرجة سريعة الدوران لارتفاع الطلب المحلي عليها.

ووفقا لدراسة الجدوى الحكومية، فإنَّ أرباح العام الأول لمشروع السرجة تقدر بحوالي 104 آلاف جنيه، وتتضاعف الأرباح السنوية لتقدر بـ 148 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

وتابعت الدراسة، أن حجم مبيعات «العسل والطحينة والزيوت» يصل إلى 1,06 مليون جنيه للعام الأول و1,512 مليون جنيه للعام الخامس، لافتة إلى أنَّ إيرادات المشروع قادرة على تغطية كافة التكاليف الاستثمارية والنفقات خلال أقل من عام و3 أشهر.

كما أكدت على ارتفاع العائد ليزيد عن 4 أضعاف النفقات، وهو ما يمكن صاحب المشروع من التوسع وتشغيل عمالة يصل عددها إلى 4 عمال خلال السنوات الخمس الأولى من عمر النشاط التجاري.