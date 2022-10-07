أرباح بملايين الجنيهات من المشروعات الصغيرة.. تعرف على 2 منها

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع لمجلس الوزراء، العديد من النصائح والدراسات الاسترشادية لأصحاب الحرف الصغيرة أو الراغبين في التجارة وإقامة مشروعهم الخاص.

ورصدت «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، العديد من دراسات الجدوى الاسترشادية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، والتي يمكن إنشاؤها بأبسط الإمكانيات، كما أنَّ أرباح وإيرادات المشروع مذهلة، رغم تصنيفها ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 مليون جنيه إيرادات سنوية من بيع الجلباب البلدي والإسدال

كشفت دراسة الجدوى الاسترشادية لمشروع تجارة ملابس المحجبات والجلباب البلدي، عن وصول الأرباح السنوية للمشروع بنهاية العام الأول إلى حوالي 125 ألف جنيه، مقارنة بأرباح 180 ألف جنيه سنوياً بنهاية العام الخامس.

وأضافت دراسة الجدوى أنَّ الإيرادات السنوية من بيع الجلباب البلدي وملابس المحجبات من إيشاربات وإسدالات، تتخطى 1,31 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات تقترب من الـ 2 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

1,26 ملايين جنيه من مبيعات «الدومينو» و«الطاولة» ومستلزمات الكافيهات

يكثر ارتياد المقاهي والكافيهات طوال العام، خاصةً بفصل الصيف، حيث تتعدد لقاءات الأصدقاء ويستمتع الغالبية بمتبعة ومشاهدات مباريات الكرة، وبالتالي فتجارة مستلزمات المطاعم والكافيهات مضمونة الربح نظراً لأنها تجارة رائجة بالمجتمع المصري.

وكشفت دراسة الجدوى الاسترشادية للمشروع، عن وصول الأرباح السنوية من تجارة مستلزمات الكافيهات والمطاعم إلى 110 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح 160 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

وأضافت الدراسة أن الإيرادات من بيع «الدومينو» و«الشيشة» و«الطاولة» و«الشوايات» والعدد المتنوعة اللازمة لعمل المقاهي والمطاعم، تصل إلى 882 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بإيرادات 1,26 مليون جنيه على الأقل بنهاية العام الخامس.

وتهتم الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والتوسطة ومتناهية الصغر، وجميع الشركات الناشئة، نظراً لأنها توفر فرص العمل للشباب وتساهم في زيادة الناتج القومي.