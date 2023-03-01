«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «تل ليكابيتوس» الأثري: جوهرة أثينا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن أهم المعالم السياحية والأثرية في اليونان وهي «تل ليكابيتوس»، والذي وصفته بجوهرة أثينا التي تتلألأ في السماء.

وذكر التقرير «يعتبر تل ليكابيتوس ثاني أشهر مكان أثري في أثينا بعد معبد الأكروبوليوس، وتشاهد من فوقه كل أثينا ومناظر المدينة الطبيعية، نظرا لارتفاعه الكبير، وفي المساء يظهر وكأنه شكل دائري مضيء، أما في النهار فيظهر على أنه تل أبيض وأخضر تعتليه كنيسة القديس جوريجوريس البيضاء، وهو مقصد لليونانيين والأجانب، حيث يبرز القدرة الثقافية والفنية لقدماء اليونان».

وأوضح التقرير التليفزيوني أن ستيليوس جوروداكيس، أحد المتطوعين للحفاظ على المكان، قال إنّ هذا المكان أثري وتاريخي، ويصعد إليه العديد من الناس، وفي المساء تشاهد منظر غروب الشمس، وكل من يأتي هنا يشعر بروعة المكان وجمال الطبيعة، ومن ثم يأتي مرة أخرى مع أصدقاء جدد، حيث يرون أيضا العاصمة أثينا من أعلى.

فيما أشارت يوأنا كوستانديلو، المشروفة على إدارة التلفريك بالمكان، إلى أن الأساطير الإغريقية القديمة تقول إن الإلهة أثينا كانت تحمل صخرة بين قدميها وسمعت صوت غراب فسقطت منها الصخرة التي هي حاليا تل ليكابيتوس.

وأكد التقرير «خلال دقيقتين فقط يمكنك الوصول إلى قمة التل عن طريق قطار كهربائي يخترق الجبل، كما يمكن للراغبين تسلق السلالم حول التل للوصول للقمة، حيث تعتبر هذه المغامرة جولة رائعة لمن تستهويهم ممارسة الرياضة والاستكشاف وشق الطريق من خلال أشجار الصنوبر والغطاء البني الكثيف.