قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن متحف الفن الإسلامي بـ«أثينا»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن متحف الفن الإسلامي بأثينا، تحت عنوان «متحف الفن الإسلامي بأثينا يرصد تاريخ الحضارة الإسلامية».

وقال التقرير: «في وسط أثينا، وبالقرب من معبد الأكروبوليوس يقع متحف الفن الإسلامي، ويعد من أهم متاحف اليونان الخاصة، ويعرض ما لديه من مقتنيات أثرية في 4 طوابق، وقد تم تدشينه عام 2004 بمجموعة تحف فنية جمعها أنتونيس بيناكس، وهو مهاجر يوناني عاش في الإسكندرية بمصر قبل 100 عام».

وقالت إحدى المسؤولات عن المعرض: «نحن هنا في متحف الفن الإسلامي الذي بدأ يستقبل الزوار عام 2004، ومعظم القطع الأثرية فيه هي مقتنيات خاصة لانتونيس، وهو يوناني ولد في الإسكندرية، وعام 1931 عندما جاء إلى اليونان أسس المتحف، ومن وقتها أصبح باليونان متحف للفن الإسلامي».

عرض التحف يتم حسب الأقدمية التاريخية

وأوضح التقرير: «عرض التحف يتم حسب الأقدمية التاريخية ابتداءً من العائلة إلى العصر الأموي، وانتهاء بالتحف العثمانية المختلفة، أما المصوغات الذهبية فتدل على ذوق فني رائع ودقة في الصنع، والرسوم المطرزة على قطع القماش المختلفة تبرز انصهار الشعوب المختلفة في ظل الدولة الإسلامية، كذلك أدوات الجراحة المعروضة تبدو على قدر كبير من الدقة».

المتحف يوجد به العديد من الآثار الإسلامية النادرة

وقال أحد زوار المتحف: «أنا من إسبانيا، وعشنا الفتح الإسلامي لعدة قرون، وأعرف الكثير عن التاريخ الإسلامي، ولذلك أحب هذا المتحف الذي يوجد به العديد من الآثار الإسلامية النادرة التي تظهر ثقافات الفن الإسلامي».

وأشار التقرير إلى أن الغرفة الرخامية والتي ترجع إلى عصر المماليك دائما ما تحوز على إعجاب الزوار بنقوشها البديعة وألوانها الطبيعية، كما أن بعض الآيات القرآنية خطت على قطع من البردي ومنقوشة على قطع من الذهب الخالص.