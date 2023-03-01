جامعة أسوان: انعقاد امتحانات نهاية العام في شهر يونيو المقبل

عقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة أسوان رقم 128، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

الفصل الدراسي الثاني

وقال رئيس جامعة أسوان، إنه جرى مناقشة العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 م، من انتظام المحاضرات بمختلف الكليات، التي يبلغ عددها 19 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

وقدم الدكتور أيمن عثمان، التهنئة للخريجين من طلاب كلية الطب بمناسبة إقامة عيد الخريجين، الذي أقامته كلية الطب اليوم قبل انعقاد مجلس الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري.

مدة الفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعا

وأوضح أن المجلس ناقش الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، الذي انطلق منذ 11 فبراير 2023 ويستمر 16 أسبوعًا، على أن ينتهي في الجامعات يوم 1 يونيو 2023، مشيرًا إلى بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 لجامعة أسوان في شهر يونيو 2023، وفقًا للجدول الذي ستعلنه كليات الجامعة.