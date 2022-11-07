رئيس جامعة أسوان: مؤتمر المناخ نقطة تحول إلى عالم جديد

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن ما يحدث على أرض مدينة شرم الشيخ من حيث تنظيم فعاليات قمة المناخ «COP27» بحضور أكثر من 40 ألف شخص ومشاركة رسمية من 197 دولة، هو نقطة تحول إلى عالم جديد من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا وللأجيال القادمة.

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن هذا المؤتمر يعد أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية ومناقشة أثرها على البيئة، وجهود تلك الدول المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

وثمّن رئيس الجامعة الدور الريادي للدولة المصرية في دفع عجلة التنمية المستدامة والتي تعمل لصالح الأجيال القادمة، مضيفا أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27» يضعها في مصاف الدول التي تطبق قواعد التنمية المستدامة.

برامج تدريبية للطلاب

وأوضح «عثمان» أن جامعة أسوان عقدت العديد من الندوات وورش العمل تحت شعار «بلدنا تستضيف»، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إعداد المرشد البيئي للمبادرة الوطنيه لمؤتمر تغير المناخ COP27، وللعمل على تنفيذ برنامجين تدريبيين لعدد 100 مرشد بيئي من طلاب جامعة أسوان، لرفع التوعية بقضايا المناخ لدى المواطن الأسواني.