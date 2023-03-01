انهيار والدة طفل البحيرة الغريق في ترعة: «اطلع يا سند أمك»

صراخ وعويل في محيط ترعة مشروع ناصر في محافظة البحيرة، إذ تمكث أم مكلومة تنتظر خروج جثمان ابنها «فتحي»، بعدما لقي مصرعه غرقاً، وسُرقت مركبة الـ«توك توك» الخاصة به.

«اطلع يا قلب أمك، يا سدنها».. عبارات ترددها الأم أملا في تحقيق أمنيتها وخروج جثمان طفلها، حسبما أشار محمد علي أحد الأهالي خلال حديثه لـ«الوطن ».

انهيار والدة الطفل

ويروي «علي»، ودموعه تنهمر على وجهه، أن الطفل كان يتولى الإنفاق على أسرته من خلال مركبة «توك توك» خاصة به، ومساندة والده في ذلك، رغم أن عمره لا يتجاوز 13 عاماً، مضيفاً أن والدته ترفض العودة إلى المنزل حتى خروج جثمان ابنها الصغير.

البحث عن جثمان الطفل

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، لليوم الرابع على التوالي، البحث عن جثمان الطفل داخل مياه ترعة مشروع ناصر التابعة لقسم النوبارية بمحافظة البحيرة، بمساعدة عدد من غواصين الخير، وذلك عقب قيام مجهولين بإلقاء الطفل داخل الترعة عقب استيلائهم على دراجته النارية «توك توك» التي كان يقودها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز النوبارية، يفيد بمصرع طفل يدعى «فتحي. ف. م»، 13 سنة، غرقا داخل ترعة ناصر، بعدما تعدى عليه مجهولون وسرقوا مركبة الـ«توك توك» الخاصة به.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة النوبارية لمكان الواقعة، وبالبحث ومراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام مجهولين بإلقاء الطفل داخل مياه ترعة ناصر عقب الاستيلاء على المركبة الخاصة به، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري الي مكان الحادث، وجاري البحث عن جثمان الطفل داخل ترعة ناصر التابع بمساعدة الغواصين المتطوعين في عدد من المحافظات.

ووجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.