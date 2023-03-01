قطع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية.. موعد العودة ورقم الشكاوى 

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، قطع الكهرباء عن 10 مناطق كبرى في الإسكندرية لمدة 3 ساعات، بداية من التاسعة صباحا وحتى منتصف ظهر اليوم بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن الكهرباء ستعود بشكل طبيعي مع منتصف ظهر اليوم، وفي حال أي مشكلة أو استمرار لانقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، عليهم الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن قطع الكهرباء شرق الإسكندرية

وأشارت الشركة، إلى أن أماكن الانقطاع التي تمت نتيجة عمليات إصلاح توصيلات الكهرباء تمثلت في:

- سيدي بشر قبلي: عمارات بنك التعمير.

- المندرة: شارع عقيل.

- السيوف: شارع الشركة العربية.

- باكوس: غبريال.

أماكن قطع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن قطع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الإبراهيمية: نادى سبورتنج.

- سموحة: تعمير سموحة.

- أبيس: قرية العبي شارع قنال المحمودية البر القبلي.

- مرغم: مساكن طلعت مصطفی.

- الهانوفيل: المصرية للمنتجات المعدنية نوفا.

- العامرية: المنطقة الحرة السويدى الداخلية والخارجية.