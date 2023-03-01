إجراء عاجل من النيابة بعد وفاة طفلة أثناء إجراء عملية «اللوز» بالمنوفية

صرحت جهات التحقيق في المنوفية، بدفن جثة طفلة في الصف السادس الابتدائي توفيت أثناء إجراء عملية «اللوز» في أحد المراكز بمدينة بركة السبع، بعد إجراء الصفة التشريحية.

تشيع جثمان الطفلة إلى مثواها الأخير في المنوفية

وشيع أهالي كفر الحمادية ببركة السبع في محافظة المنوفية، جثمان الطفلة إلى مثواها الأخير، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

تشكيل لجنة من مديرية الصحة لمعاينة المركز الخاص

كما قررت جهات التحقيق بتشكيل لجنة من مديرية الصحة في المنوفية، للانتقال إلى المكان الذي توفيت فيه الطفلة أثناء إجراء عملية اللوز، وإعداد تقرير عن الترخيص الموجودة للمكان، وهل مصرح له إجراء العمليات من هذا النوع من عدمه، وكذلك الحصول على جميع أوراق الطفلة المتوفاة في المركز.

كما استعمت جهات التحقيق في بركة السبع، إلى أقوال طبيب الأنف والأذن والحنجرة المتهم في الواقعة، ولا زالت التحقيقات جارية.

تفاصيل واقعة مقتل طفلة خطأ طبي في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أثناء إجراء عملية اللوز في مركز خاص بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا بالواقعة، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.