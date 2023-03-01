مصر تعرض قصة علاج حالتي انسداد الشرايين التاجية أمام الأطباء بـ«نيويورك»

قال الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إن الخدمة المقدمة في هيئة الرعاية الصحية تنافس الخدمة المقدمة على مستوى العالم بأكمله، إذ أن المنظومة الصحية في مصر كانت تقدم خدمة نوعية ضعيفة إلا أنها شهدت قفزة نوعية كبير خلال السنوات الأخيرة وتميزت في أداء الخدمة الطبية، مشيرًا إلى اختيار حالتين لمرضى «انسداد الشرايين التاجية» المزمن اللذان تم علاجهم عن طريق القسطرة باستخدام تقنية CTO دون إجراء جراحة، بهدف عرضهم خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية والانسدادات المزمنة والمشكلات المعقدة للشرايين التاجية المنعقد في نيويورك بشهر فبراير الماضي.

اختيار الحالتين للعرض في مؤتمر أمريكي

وأضاف «رشيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه تم اختيار الحالتين اللذان تم علاجهما في هيئة الرعاية الصحية من أجل مناقشة تفاصيلهما في أكبر مؤتمر للانسدادات المزمنة والمشكلات عالية الخطورة للشرايين التاجية، وكانت هاتان الحالتان من أصعب الحالات من حيث التقنية المستخدمة والعلاج، لافتًا إلى أنه كان من الصعب علاج مثل هذه الحالات في الخارج وليس داخل مصر فقط.

أهمية دور الرئيس السيسي في دعم قطاع الصحة

وأشار استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الحالات سالفة الذكر تحتاج لخبرة كبيرة للغاية وإمكانات ضخمة، إذ أن تكلفة إحدى الحالتين تخطت مليون جنيه منذ حوالي 8 أشهر، لذلك لا يستطيع المواطن العادي تحملها، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصراره على تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصري داخل المنظومة الحكومية، وجاء ذلك عن طريق منظومة التأمين الصحي الشامل.