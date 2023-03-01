نائب أمين «الأعلى للآثار»: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لمشروعات الوزارة

قال الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعما كبيرا لمشروعات الآثار والسياحة، ولولا توجيهاته واجتماعاته المستمرة مع وزير الآثار والسياحة، لم تكن هذه المشروعات قد نفذت بالفعل.

مدينة القاهرة التاريخية مسجلة على التراث العالمي منذ عام 1979

وأوضح «مصطفى» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية «cbc»، أن مدينة القاهرة التاريخية مسجلة على التراث العالمي منذ عام 1979، ولها قيمة ومكانة تاريخية عالمية، لافتا إلى أن هناك دراسة دقيقة أجريت للقاهرة التاريخية من مركز هندسة الآثار والبيئة التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة، أكدت أن وضع كل شوارع ودروب وأسواق القاهرة التاريخية تم من خلال منظومة متكاملة.

لا نعمل بشكل فردي أو كجهة واحدة وإنما نعمل مع الجهات المعنية

وتابع نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «حاليا لا نعمل بشكل فردي أو كجهة واحدة، وإنما نعمل مع الجهات المعنية، سواء وزارة الإسكان أو وزارة النقل والكهرباء والجهات الأمنية، جميعها يعمل معنا بشكل مباشر، وبالنسبة للشق الفني، فإننا نعمل على مناطق، ونتولى تطوير مناطق كاملة، مثل شارع المعز لدين الله الفاطمي، وشارع الأشراف وشارع الدرب الأحمر، ودرب اللبانة ومنطقة الحسين ومنطقة الفسطاط، حيث يتم ترميم الأثر والمحيط الخاص به».