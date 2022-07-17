أثينا: طائرة الشحن الأوكرانية المنكوبة كانت في طريقها من صربيا للأردن

قال مسؤولون يونانيون، اليوم الأحد، إنّ طائرة الشحن الأوكرانية المنكوبة كانت في طريقها من صربيا للأردن، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تحطم طائرة شحن أوكرانية

وقالت السلطات اليونانية إنَّ طائرة شحن من طراز أنتونوف تديرها شركة طيران أوكرانية تحطمت يوم السبت بالقرب من مدينة كافالا في شمال اليونان.

انفجارات لمدة ساعتين

وأفاد سكان محليون أنهم رأوا كرة نارية وسمعوا انفجارات لمدة ساعتين بعد الحادث.

وذكرت سلطات الطيران المدني اليونانية أنَّ الرحلة كانت متوجهة من صربيا إلى الأردن، مبينة أنَّه تمَّ تشغيل الطائرة «An-12»، وهي طائرة مروحية توربينية سوفيتية الصنع بواسطة شركة الشحن «Meridian».