ارتفاع عدد ضحايا حادث قطارين باليونان إلى 32 قتيلا و85 جريحا

ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 32 قتيلا على الأقل و85 مصابا، بحسب ما أعلنته فرق الإطفاء.

وأعلنت فرق الإطفاء فجر اليوم الأربعاء، أن حادث اصطدام القطارين وقع في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء الثلاثاء، فيما ألغت شركة سكك الحديد اليونانية 16 رحلة قطار اليوم بسبب الحادث.

وأوضح المتحدث باسم فرق الإطفاء للصحفيين، أنه أصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، منوها إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق اليونان وأسفر الحادث عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

فيما قالت قناة «إرت» التلفزيونية العامة، إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، منوها إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.

BREAKING: #Greece

A passenger train reportedly collided with a commercial train outside of Larissa. The accident occurred shortly after 23:00, at the height of Evangelismos, near #Tempi. @Raw_News1st pic.twitter.com/tVg4nqF5wf — RawNews1st (@Raw_News1st) February 28, 2023

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

Two trains have collided in northern #Greece with the loss of at least 16 lives and dozens of people injured.

Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash near the city of Larissa on Tuesday evening#τεμπη#Λαρισαpic.twitter.com/2mQX2Ircwb — ελ σαλταδόρ (@23perry245) March 1, 2023

وبحسب موقع «إونلاريسا الإخباري المحلي»، فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ الجرحى، فيما أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق ليلا.