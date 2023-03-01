ارتفاع عدد ضحايا حادث قطارين باليونان إلى 32 قتيلا و85 جريحا
كتب:
سحر المكاوى
09:10 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
حادث قطاري اليونان- تعبيرية
ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 32 قتيلا على الأقل و85 مصابا، بحسب ما أعلنته فرق الإطفاء.
وأعلنت فرق الإطفاء فجر اليوم الأربعاء، أن حادث اصطدام القطارين وقع في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء الثلاثاء، فيما ألغت شركة سكك الحديد اليونانية 16 رحلة قطار اليوم بسبب الحادث.
وأوضح المتحدث باسم فرق الإطفاء للصحفيين، أنه أصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، منوها إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة.
حادث اصطدام القطارين وقع في مدينة لاريسا
وتعود تفاصيل الحادث إلى اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق اليونان وأسفر الحادث عن خروج ثلاث عربات عن السكة.
فيما قالت قناة «إرت» التلفزيونية العامة، إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، منوها إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.
BREAKING: #Greece— RawNews1st (@Raw_News1st) February 28, 2023
A passenger train reportedly collided with a commercial train outside of Larissa. The accident occurred shortly after 23:00, at the height of Evangelismos, near #Tempi. @Raw_News1st pic.twitter.com/tVg4nqF5wf
وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.
Two trains have collided in northern #Greece with the loss of at least 16 lives and dozens of people injured.— ελ σαλταδόρ (@23perry245) March 1, 2023
Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash near the city of Larissa on Tuesday evening#τεμπη#Λαρισαpic.twitter.com/2mQX2Ircwb
وبحسب موقع «إونلاريسا الإخباري المحلي»، فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ الجرحى، فيما أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق ليلا.
#Greece train crash: At least six people are said to have died and more left injured after two trains collided. Witnesses at the scene of the crash near Tempe shortly after midnight on Wednesday described an intense fire on one of the carriages.#τεμπη pic.twitter.com/BAqY55ObpS— ελ σαλταδόρ (@23perry245) February 28, 2023