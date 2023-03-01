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ارتفاع عدد ضحايا حادث قطارين باليونان إلى 32 قتيلا و85 جريحا

كتب:

سحر المكاوى
09:10 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
حادث قطاري اليونان- تعبيرية

حادث قطاري اليونان- تعبيرية

ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 32 قتيلا على الأقل و85 مصابا، بحسب ما أعلنته فرق الإطفاء.

وأعلنت فرق الإطفاء فجر اليوم الأربعاء، أن حادث اصطدام القطارين وقع في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء الثلاثاء، فيما ألغت شركة سكك الحديد اليونانية 16 رحلة قطار اليوم   بسبب الحادث.

وأوضح المتحدث باسم فرق الإطفاء للصحفيين، أنه أصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، منوها إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة.

حادث اصطدام القطارين وقع في مدينة لاريسا

وتعود تفاصيل الحادث إلى اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق اليونان وأسفر الحادث عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

فيما قالت قناة «إرت» التلفزيونية العامة، إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، منوها إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا. 

وبحسب موقع «إونلاريسا الإخباري المحلي»، فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ  الجرحى، فيما أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق ليلا.

 

 

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