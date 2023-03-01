رئيس المركز الأوكراني للحوار لقناة القاهرة الإخبارية: كييف لا تستخدم أسلحة محرمة دوليا

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إنّ أوكرانيا وقعت على اتفاقية دولية بضمانات دول الأمم المتحدة بعدم استخدام الأسلحة النووية، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وسلّمت ما لديها من مخزون سوفيتي سابق كاملا إلى روسيا.

وأضاف أبوالرب، خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاتهامات الروسية لأوكرانيا بأنّها تسعى لاستخدام أسلحة محرمة دوليا في معاركها ليست جديدة، وفي أكتوبر العام الماضي كانت هناك اتهامات روسية بأنّ أوكرانيا تصنع قنبلة «قذرة»، ولم يكن هناك أي دليل سوى الاتهامات.

وتابع أنّ الجانب الأوكراني لا زال يؤكد على التزامه بكامل المواثيق والقوانين الدولية التي تحرم استخدام مثل هذه الأسلحة، فأوكرانيا لا تصنعها ولم تحصل عليها، وبالعقل والمنطق يستحيل أن تتهور أوكرانيا في حال الدفاع عن نفسها باستخدام شيء محرم، لأنها تعرف أنّ الخصم دولة نووية وليست عادية.

واستطرد: «أي دولة لها الحق في الحصول على أسلحة للدفاع عن نفسها بالوسائل القانونية، وأي دولة تدعي أنّ الطرف الآخر يستخدم أو لديها إثباتات أنّه يتمكن من الحصول على أسلحة محرمة دوليا، فعليه أن يرفع القضايا للهيئات الدولية المعتبرة التي ستفصل بالتأكيد فيها، وحال عدم وجود دلائل ستبقى الاتهامات قائمة وستتزايد».