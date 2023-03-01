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إزالة 444 إعلانًا محالفًا في 6 أحياء بالإسكندرية

كتب:

بيتر مكرم
12:06 م | الأربعاء 01 مارس 2023
حملات ضد الإعلانات في الإسكندرية

حملات ضد الإعلانات في الإسكندرية

أزالت الأجهزة التنفيذية بـ6 أحياء في الإسكندرية، وهي «وسط وغرب والعجمي والجمرك وأول المنتزه وثان العامرية»، نحو 444 إعلانا مخالفا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خلال حملة شنتها بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات، برئاسة إيمان جابر، وقسم الإعلانات، برئاسة مها أبو الخير.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.

المحافظ يشدد بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة

وشدد «الشريف» على جميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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