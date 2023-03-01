العثور على جثمان شاب مجهول بشاطئ الفنار في مصيف بلطيم

عثر أهالي مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على جثمان شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العُمر، بالقرب من شاطئ الفنار التابع للمدينة.

تفاصيل العثور على الجثة

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة البرلس، بورود إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر بالقرب من شاطئ الفنار التابع للمدينة، ليُجري انتشال الجثة والخروج بها إلى الشاطئ.

على الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة البرلس لمدينة مصيف بلطيم، وتحديدًا شاطئ الفنار، حيث تبين صحة البلاغ، كما تبين أن الجثة لشاب يُرجح أنه في العقد الثالث من العمر يرتدي بنطلون زيتى، وچاكت أزرق، وشراب أسود، وليس معه أى إثبات شخصية، ولم يتعرف عليه أحد.

جهود مكثفة لكشف هوية الشاب وتفاصيل الوفاة

حُرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة البرلس، وجري العرض على جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرفها، كما تقوم إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بتكثيف جهودها لكشف هوية الشاب وتفاصيل الوفاة، حيث جرى تشكيل فريق بحث لعمل ذلك.