التفاوض على شحنة جديدة من الزيت الروسي النقي لطرحها في الأسواق

أعلن عدد من السلاسل التجارية الشهيرة في مصر، التفاوض على شراء شحنة أخرى من الزيت الروسي «ألتيرو»، حيث تتفاوض السلاسل والمحال التجارية في الوقت الحالي مع شركات روسية لاستيراد كميات جديدة وكبيرة من الزيت الروسي بعد إقبال كبير خلال الشحنة الأولى.

وخلال شهر فبراير استورد التجار في مصر كميات كبيرة من الزيت الروسي، ونفدت في السوق المصرية وهي أول شحنة بكمية 18 ألف عبوة زنة 810 جرامات للزجاجة، وأشار تجار ومنتسبي الغرف التجارية لـ«الوطن»، إلى أن الزيت الروسي يوجد عليه اقبال كبير وهو ما جعل التجار والسلاسل التجارية تقرر استيراد شحنة ثانية منه خلال أقل من شهر.

ولفت التجار إلى أن زيت عباد الشمس «ألتيرو» يباع في السلاسل التجارية بـ 58 جنيها وهو أقل بكثير من العديد من الأنواع الموجودة في السوق.

نقاء وجوده عالية تميز الزيت الروسي عن غيره

وأوضحوا أن الزيت الروسي يتميز بنقاء كبير وجودة عالية مقارنة بالأنواع الأخرى، خاصة وأن سعره في مصر أقل من سعر بيعه في روسيا، وأضاف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة بالغرف التجارية بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن وجود كميات من زيت الطعام ستساهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار لتوافر المنتج.

إقبال كبير من المواطنين على الزيت الروسي

وخلال الفترة الماضية شهدت السلاسل التجارية إقبالا كبيرا على الزيت الروسي، وذلك بعدما رشحه الكثير من المستخدمين نظرا لجودته.

وكانت السفارة الروسية في القاهرة، أعلنت خلال الدفعة الأولي في فبراير الماضي على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل، أن أسعار الزيت الروسي «ألتيرو» منخفضة وتعد من أفضل وأنقى الأنواع المنتجة في روسيا.