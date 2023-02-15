تخفيضات وتراجع أسعار الزيت بمعرض أهلا رمضان في الشرقية.. تبدأ من 33 جنيها

شهدت أسعار الزيت تراجعا ملحوظا في معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية، كما توافرت عبوات متنوعة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة حسب الوزن، ومختلفة من حيث الأنواع سواء كانت مختلطة أو نوع واحد للطهي والقلية، كما شهد الزيت إقبالا من المواطنين على الشراء داخل معرض أهلا رمضان الزقازيق على كافة العبوات من زيت الطهي والقلية.

وتستعرض بوابة «الوطن» أسعار الزيت للقلية والطهي بالأسعار المخفضة المعروضة داخل معارض أهلا رمضان بالشرقية.

وأوضح محمد سعيد مدير عام الرقابة بمديرية التموين في حديث خاص لـ«الوطن»، أن المديرية تطرح كميات من زيت الطعام المخصص لأغراض الطهي والقلية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وتبدأ الأسعار من 33 جنيها لعبوات الزيت، لافتا إلى الرقابة الدائمة على أسعار السلع الغذائية داخل المعرض والتأكد من تطبيقها من قبل البائعين والتجار داخل المعرض.

أسعار الزيت بمعرض أهلا رمضان

سعر زيت خليط زنة 700 ملي 40 جنيها.

سعر زيت زنة 900 ملي 50 جنيها.

سعر زيت 600 ملي 33 جنيها.

سعر لتر زيت كامل 57 جنيها.

سعر زيت زيتون زنة 500 ملي 120 جنيها.

سعر لتر زيت زيتون 150 جنيها.

سعر عبوة زيت زنة 250 ملي 65 جنيها.

عبوة زيت عباد الشمس صافي 800 ملي 44 جنيها.

عبوة زيت عباد الشمس صافي لتر كامل 55 جنيها.

معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق

وأوضح فادي إبراهيم، بائع بقالة داخل معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق الكائن بمحطة القطار بالشرقية، أن أسعار الزيت شهدت تراجعا ملحوظا، كما توافرت عبوات مختلفة تبدأ من ربع لتر مثل زيت الزيتون، فضلا عن وجود عبوات من زيت الذرة الصافي وزيت عباد الشمس تبدأ من 600 ملي وذلك بأسعار مخفضة، لافتا إلى طرح كميات يوميا من قبل التموين لسد احتياجات المواطنين.