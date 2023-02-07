أسعار الزيت الروسي «ألتيرو» في الأسواق.. أنقى الأنواع وأرخصها

استقبل عددا من السلاسل التجارية في مصر، زيت عباد الشمس الروسي تحت مسمى العلامة التجارية «ألتيرو»، لتباع للمستهلك بسعر 58 جنيها، بعدما أعلنت السفارة الروسية، طرح زيت ألتيرو الشهير في السوق المصرية، بسعرٍ مغرٍ مقارنة بغيره من أنواع زيوت الطعام الأخرى في مصر.

أسعار الزيت الروسي ليست الدافع الوحيد

قال تجار ومنتسبي الغرف التجارية لـ«الوطن» إن اسعار الزيت الروسي مقارنة بغيره ليست هي الدافع الوحيد لإقبال المستهلكين، حيث أن اسعار الزيت الروسي في روسيا 140 روبل روسي (60 جنيها) في حين أن السعر للمستهلك بـ58 جنيها.

58 جنيها سعر العبوة

قال إبراهيم متولي عبد العال، مدير مبيعات إحدى شركات توزيع السلع الغذائية والزيوت لـ«الوطن» إن الزيت الروسي ألتيرو يتميز بأنه من أنقى أنواع زيوت الطعام، ويباع بسعر 58 جنيها، في حين أن سعر بلاده 140 روبل روسي، ما يعادل 60 جنيها تقريبا، لافتا إلى أن الإقبال كبير على الزيت الروسي.

كميات محدودة بهدف التجربة

أما فاضل عبد السلام، مدير فرع أحد السلاسل التجارية في حي الزمالك، فقال لـ«الوطن» إن الفرع استقبل كميات محدودة بغرض اختبار البيع، ولاقت إقبالاً ملحوظا من قبل المستهلكين، في ظل ما يُشاع عن الزيت الروسي المخلوط بزيت الزيتون النقي.

أنقى الأنواع المنتجة في روسيا

وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة على حسابها الرسمي، أن أسعار الزيت الروسي «ألتيرو» 58 جنيها، ويعتبر من أنقى الأنواع المنتجة في روسيا، وتحديدا في مصنع شركة إفكو، المعروفة في مجال إنتاج الزيوت، وخاصة زيت الذرة وزيت عباد الشمس.