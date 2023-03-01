عاجل.. مصرع شاب في تصادم بين تروسيكل ولودر بالبحيرة

لقي شاب مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ولودر بقرية المسين بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم بين تروسيكل ولودر في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ولودر؛ مما أدى إلى مصرع قائد التروسيكل، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الشاب المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «صبري أحمد أحمد النجار»، 27 سنة، مقيم عزبة حلمي مركز دمنهور، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات تحت تصرف النيابة العامة.