ضبط 5 تجار مخدرات في محافظتي الشرقية والاسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة بلبيس والإسماعيلية والقصاصين مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 3 عناصر إجرامية

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهدافهم، حيث تم ضبط 3 عناصر إجرامية حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو زنة 7 كيلوجرامات، كمية من مخدر الحشيش تزن 5 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار و4 سيارات ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

كما تم ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته عدد 20 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون ومبلغ مالي وهاتف محمول، فضلا عن ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.