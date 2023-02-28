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الداخلية تضبط المتهمين بتضرر سائح وتعرضه للمضايقة خلال جولته

كتب:

محمد بركات
10:56 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بتضرر سائح خلال جولته السياحية وتعرضه للمضايقة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تضرر أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بتعرضه للمضايقة خلال جولته السياحية.

ضبط المتهمين

بالفحص وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط المتسببين في مضايقة السائح المذكور، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة منذ فترة زمنية طويلة، وأنهم لم يتعمدوا مضايقة السائح المذكور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء التراخيص الصادرة للبائعين.

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