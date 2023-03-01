ضبط المتهمة بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في الشارع بـ عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمة بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

جثة في صندوق قمامة

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، وبالفحص تبين وجود «الحبل السري»، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة معرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفريغ كاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

وكشفت تحريات المباحث من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، بأن سيدة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه تحريات المباحث اعترفت بارتكاب الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.