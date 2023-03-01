حملة أمنية موسعة على مصانع الأعلاف والأسمدة الفاسدة في الجيزة والقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة تم ضبط 2 مصنع ومخزن ومحل دون ترخيص بمضبوطات بلغت 36 طن منتج نهائي أعلاف حيوانية و53 طن منتج نهائي أسمدة زراعية و47,1 طن منتج نهائي ومواد خام مخصبات وأملاح زراعية مجهولة المصدر ودون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومحظور تداولها.

وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 3 مصانع وشركة دون ترخيص بمضبوطات بلغت 6 أطنان مواد غذائية و3,5 طن منتج نهائي ومواد خام ومنظفات صناعية و11 طن مواد خام مخلفات معدنية و500 كيلو جرام منتج نهائي لسبائك النحاس و40 طن مواد خام مخلفات بلاستيك و5 أطنان منتج نهائي خام البلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة.