تنظيم 55 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا خلال أسبوع في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعى القومي لدى المواطنين.

الأنشطة الثقافية في محافظة المنوفية

وقال أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة، في بيان، إنه جرى إقامة 55 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا بـ22 موقعًا ثقافيًا بإجمالي ألف و516 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 28 فبراير الماضي، بالتعاون مع التربية والتعليم ومنطقة الوعي الأثري والتضامن الاجتماعي والمحليات والتعليم العالي والأوقاف والكنيسة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف مدير المديرية، أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم، ولاسيما اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، فضلا عن تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

النهوض بالقطاع الثقافي والفني في مصر

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون، كونهما أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مؤكدا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفاعليات الثقافية والفنية.