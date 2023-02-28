مكافأة للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة شهر رمضان.. حد أدنى 1000 جنيه

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات، وأقر المجلس صرف مكافأة للعاملين بمناسبة شهر رمضان في جامعة المنوفية.

مكافأة للعاملين بمناسبة شهر رمضان في جامعة المنوفية

استهل رئيس جامعة المنوفية الاجتماع بتقديم التهنئة لجميع أبناء الجامعة بمناسبة حلول شهر شعبان وقرب قدوم شهر رمضان، وبهذه المناسبة وافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة للعاملين قدرها شهر بحد أدنى 1000 جنيه، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للجامعة.

تفاصيل اجتماع الشهري لجامعة المنوفية

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة الإلكترونية، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر هواوي السنوي الثالث لمنظومة بناء القدرات .

وكذلك التهنئة لفريق جامعة المنوفية في رياضة الوشو كونج فو بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة الجامعات المصرية الدورة الـ 50 للشهيد الرفاعي تحت إشراف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حيث حقق الطالب عبد الرحمن محمد خليفة - كلية الآداب المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 65 كيلو جرام، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في الأساليب للطالب عمرو أسامة البلتاجي كلية التربية النوعية.

والتهنئة لوفد كلية التربية النوعية المشارك فى فعاليات ملتقى الإبداع الرابع بجامعة الفيوم، حيث فازت الكلية في الملتقى بعدة جوائز: المركز الأول فى مجال البرمجيات التعليمية للطالب محمد يسري محمد سالم، المركز الثالث فى الفيلم الوثائقي للطلاب: وأحمد عاطف عباس، وأحمد محمد سيد الجمال، ومختار شربف فايد، عرض وتقديم الطالبه ميار سامي ربيع، وجائزة المركز الثالث عام في مجال تكنولوجيا التعليم، وجائزة لجنة التحكيم للتميز في مجال التربية الفنية طباعة المنسوجات الطالبة شيرين خالد عبد المنعم الغرابلي، والمركز الثالث مجال الأشغال الفنية الطالبة تسنيم مصطفي أبو القاسم، والمركز الثاني مجال التصميم الطالبة إنجي رمزي يوسف النجار، وجائزة لجنة التحكيم للتميز في مجال التطريز الطالب محمد خالد عبد العزيز أبو حجازي، ومركز أول مكرر غناء فردي الطالبة: خلود موسي موسى البرقطاوي، وجائزة التميز في الكورال جامعة المنوفية، موجها التهنئة للطلاب الفائزين.

تغيير اسم كلية التجارة

وأعلن رئيس الجامعة موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة على تغيير اسم كلية التجارة ليصبح كلية الأعمال، موجها التهنئة للكلية.