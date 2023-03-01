ضبط 4 كيلو من مخدر «الإستروكس» بحوزة شخصين في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذان من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط شخصين بحوزتهما 4 كيلو من «الإستروكس»

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما «فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4 كيلوجرامات، سلاح أبيض مطواه، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي، الأدوات المستخدمة فى تعبئة المادة المخدرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.