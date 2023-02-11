ضبط شاب بحوزته كمية من مخدر «الإستروكس» في السلام

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار– مبلغ مالى - هاتف محمول)

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.