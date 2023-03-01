طقس الإسكندرية اليوم.. عاصفة رملية والحرارة تصل لـ30 درجة (صور)

شهد طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء، أجواء حارة للمرة الأولى هذا الشتاء، حيث قاربت درجة الحرارة العظمى على 30 درجة، بالإضافة إلى عاصفة رملية ترابية.

ورصدت عدسة «الوطن» أجواء العاصفة الترابية التي ضربت شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط وتجلى مظهرها على كورنيش الإسكندرية، نتيجة الفراغ الكبير مع سرعة الرياح الشديدة التي نقلت الأتربة بشكل كبير.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء، يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا الشتاء، حيث سجلت العظمى 29 والصغرى 15، بالإضافة إلى تأثرها برياح جنوبية دافئة تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل أكبر.

عاصفة رميلة ترابية تضرب الإسكندرية

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الظاهرة المؤثرة خلال فترات النهار هي الأتربة العالقة التي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما تجلى على كورنيش الإسكندرية.

تحذيرات طقس الإسكندرية اليوم

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات مع طقس الإسكندرية اليوم، أولها خاص بمرضى الجيوب الأنفية، حيث نصحوهم بعدم النزول خلال ذلك الطقس، بالإضافة إلى نصيحة عامة بعدم تخفيف الملابس نظراً لانخفاض درجات الحرارة ليلاً.