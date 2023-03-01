تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى قصص قصيرة للأطفال.. «فيديو»

قالت الكاتبة سماح أبو بكر، إن هناك ضرورة لتحويل أهداف التنمية المستدامة من خلال قصص قصيرة للأطفال، مضيفة أن الكتابة إلى الطفل تتطلب «علاقات إنسانية» في المقام الأول، مشددة على أهمية التواصل الإنساني، وهذه القصص لتنمية الوعي والحث الإنساني والروح والعطاء، وهو أقرب لمشروع تنمية الأسرة.

كل طفل له قدراته واهتماماته

وأكدت الكاتبة سماح أبو بكر خلال حوارها على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «كل طفل له قدراته واهتماماته، والمدخل الذي يحبه، وأنا سعيدة باهتمام مؤسسات الدولة بالأطفال، وخاصة في ظل التكامل بين مؤسسات الدولة»، مشددة على أهمية أبطال قصص الأطفال.

دفع الأطفال بحماس الأبطال يساعدهم في تقديم عملهم بشكل غير عادي

واستطردت الكاتبة سماح أبو بكر: «دفع الأطفال بحماس الأبطال، وهذا ما يساعدهم في تقديم عملهم بشكل غير عادي»، مطالبة بتنظيم مسابقة بين المدارس المختلفة على مستوى الجمهورية، حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت سماح أبو بكر أن هناك 17 قصة عن أهداف التنمية المستدامة للأطفال، ومن المهم الكتابة للأطفال على أن تتضمن نوعا من الدهشة والتفاعل، وبالفعل، بحثنا عن أبطال هذه القصص، وتم اختيار ولد وبنت، اسمهما «صلاح وأمنية».

تم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم «صلاح وأمنية»

وشددت على أهمية مخاطبة الطفل بالأسلوب العصري، في ظل التطور التكنولوجي، والارتباط الكبير بالأنترنت، وبالفعل تم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحمل اسم «صلاح وأمنية».

وأوضحت الكاتبة سماح أبو بكر، أن النصائح والرسائل البسيطة تشكل فارق هام في التوعية وتحقيق التنمية المستدامة، مستطردة: «هدفنا أن نبث الحماس داخل الأطفال، وفي نهاية كل قصة، تم وضع عدد من الأنشطة للأطفال، كي يتفاعلوا مع بعضهم بشكل أكبر».