العثور على جثة طفل حديث الولادة في الأزبكية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك، ومُلقي في أحد الشوارع بمنطقة الأزبكية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للطفل، لمطابقتها بالبصمة الوراثية فيما بعد بالبصمة الوراثية بالجاني، كما استعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني وعرضه عليها فور القبض عليه.

تفاصيل العثورعلى جثة طفل حديث الولادة

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك، ومُلقى في أحد الشوراع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل ذكر ولم يتجاوز عمره ساعات، ولم يتم العثور على أي شئ يدل على هويته أو من ألقى به في مكان العثور علي جثته، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.