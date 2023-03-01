حداد في اليونان على روح ضحايا القطارين.. وقناة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل إنقاذ المصابين

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إنّ حادث قطار اليونان مأساوي، وقبل قليل أعلن رئيس الوزراء اليوناني الحداد 3 أيام في البلاد تكريما للضحايا، وتنكيس الأعلام على المباني الحكومية.

وأضاف بركات، خلال مداخلة بشاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رئيسة الجمهورية قطعت زيارتها الرسمية في مولدافيا وستعود إلى اليونان، وستتجه رفقة رئيس الوزراء إلى مكان الحادث.

وتابع: «وصل عدد القتلى حتى الآن إلى 38 وفقا لوزارة الصحة اليونانية، لكن العدد مرشح للزيادة، فهناك 53 شخصا ما زالوا في المستشفى يتلقون العلاج، وهناك نحو 20 شخصا في غرف العناية المركزة، وجار البحث عن ناجين بموقع الحادث».

واستطرد: «هذه الحصيلة ليست نهائية، وهناك في مكان الحادث ما زالت بعض الأشياء الثقيلة من عربات القطار تعرقل العمل وعمليات الإنقاذ، وربما تكون هناك جثث أو أشخاص أحياء محاصرون تحت العربات، ولم يتم رفعها كلها، وربما يكون هناك بعض المفقودين أسفل العربات».

وأكد أنّ المستشفيات على قدم وساق، ووزير الصحة منذ أن سمع بالحادث وهو متواجد هناك، وجار علاج جميع المرضى والمصابين على نفقة الدولة.