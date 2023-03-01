«دبي» تستضيف معرض الشرق الأوسط للطاقة خلال أيام

تستضيف إمارة دبي الإماراتية، فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة في النسخة 48، بحضور الشركات العالمية العاملة في القطاع، وأكثر من 800 شركة عارضة، وبحضور أكثر من 25,000 خبير في المجال، في الفترة في الفترة من 7 حتى 9 مارس، بحضور لدول وشركات عالمية، لعرض آخر الحلول والمنتجات والخبرات في مجال الطاقة وبمشاركة متميزة من الشركات المصرية الرائدة في هذا القطاع.

نجاحات قطاع الطاقة

في مؤتمر صحفي عبر تطبيق «زووم»، قالت راما حمصي - مديرة المعرض، لـ«الوطن» إنّ قطاع الطاقة شهد قصص نجاح كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو من أهم القطاعات الاقتصادية، ومصر رائدة على المستوى العربي وتمكنت من تحقيق فائض في الكهرباء وتصديرها لدول الجوار، لافتة إلى أنّ مشروعات الربط الإقليمي لم تقتصر على المنطقة العربية فقط بل أوروبا.

أضافت «حمصي»: «مصر نجحت في مجال الطاقة المتولدة من مصادر متجددة، وأصبحت وجهة للشركات العالمية وستتحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر لا سيما مع مشروع لتوليد الهيدروجين الأخضر من النفايات وهو أول مشروع في المنطقة بالكامل، وهي اليوم رقم 1 على المستوى العربي، ونجحت في تحقيق إنجازات كبيرة للغاية».

وأشارت خلال المؤتمر، إلى أنّ المعرض سيستضيف مختلف الشركات العالمية لحضوره والتعرف على الفرص الاستثمارية في مختلف الأسواق، وسيشهد عرض آخر التقنيات المتميزة بها، وهذه اللقاءات تخلق صفقات مستقبلية بين الشركات المشاركة، وينعقد على هامش المعرض مؤتمر استراتيجي يسلط الضوء على مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وإزالة انبعاثات الكربون في الطاقة والمرافق، كما يتناول موضوع شبكات المستقبل، ومؤتمر خاص بالطاقة المتجددة، والإشارة إلى التحديات والفرص على الصعيد العالمي والإقليمي والخروج بتوصيات عن المعرض ستكون محل تنفيذ.

وعن الجلسات التقنية المتزامنة مع الحدث، فهي تسلط الضوء على الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة وآخر تقنياته، وتتناول مختلف الموضوعات المرتبطة بتوليد الطاقة والنقل والتوزيع والطاقة المتجددة، كما قالت إنه سيجرى التركيز هذا العام على الهيدروجين الأخضر باعتباره آخر ما توصل إليه قطاع الطاقة، وباعتباره من الحلول التي تخفض انبعاثات الكربون، وهو ما تم مناقشته في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.