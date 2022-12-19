أستاذ اقتصاد سياسي لـ قناة القاهرة الإخبارية: قطاع الطاقة في أوروبا فقد الآمان

قال الدكتور أحمد ياسين، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن أهم العقبات التي تواجه أوروبا في التوصل إلى تحديد سقف لسعر الغاز، هو أن قطاع الطاقة فقّد عامل الآمان بعد الأعمال التخريبية التي استهدفت خطي «نوردستريم1 و2»، إذ أن الغاز الروسي كان يعبر خلالهما بتكلفة قليلة.

اعتماد أوروبا على الغاز المسال

وأوضح «ياسين» أن القارة الأوروبية الآن تعتمد على الغاز المسال غير القادر على منح أي درجة من الآمان والاستقرار للقارة العجوز بسبب تذبذب أسعاره، لذلك من الصعب التوصل إلى سقف لأن أسعار الغاز على المدى البعيد تأخذ مسارًا تصاعديًا.

وأشار إلى أن التقرير الصادر من الوكالة الدولية، أكد أن الأسواق الأوروبية ستفتقر لـ30 مليار متر مكعب من الغاز مع بداية العام المقبل، وأن كل الجهود التي بُذلت ذهبت هباءً.

أوروبا تدفع 5 أضعاف تكلفة الغاز الروسي

وتابع: «التقرير كشف عن أن الدول الأوروبية تدفع الآن ما يزيد على 5 أضعاف ما كانت تدفعه للغاز الطبيعي الروسي، فضلًا عن الاختلافات الجذرية في الاقتصاد بين دول أوروبا».