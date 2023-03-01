تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وتوزيع الدرجات والأسئلة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهري مارس وإبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ستكون على مستوى المدرسة ويتم عقد اختبارات شهري مارس وإبريل في جزء من حصة المادة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. جزء من الحصة

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ستكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، مشيرا إلى أن الامتحانات ستعقد بمعرفة معلم المادة وستكون تحت أشراف موجه المادة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الشهرية، ستعقد فيما تم تدريسه من بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 وحتى 2 مارس الحالي، وأن الأجزاء المحددة للاطلاع والتعليم الذاتي لا يمتحن فيها الطلاب نهائيا سواء في امتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. توزيع أسئلة العلوم

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات وتوزيع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لمادة العلوم لشهري مارس وأبريل وهي كالتالي:-

- الصف الأول الثانوي العام في مواد الكيمياء والأحياء والفيزياء 3 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالي في كل مادة من الثلاثة مواد بواقع 10 درجات لكل مادة.

- الصف الثاني الثانوي 3 أسئلة اختيار من متعدد في كل مادة وسؤال مقالي لكل جزئية 3 درجات بإجمالي 15 درجة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. توزيع أسئلة الرياضيات

كما حددت وزارة التعليم، توزيع الأسئلة والدرجات لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في مادة الرياضيات لشهري مارس وأبريل وهي كالتالي:-

- الصف الأول الثانوي (الجبر سؤالين اختيار من متعدد بدرجتين، وحساب المثلثات سؤال بدرجة واحدة، والهندسة سؤالين بدرجتين).

- الصف الثاني الثانوي علمي «بحتة» (الجبر سؤالين اختيار من متعدد بدرجتين، وحساب المثلثات سؤال بدرجة واحدة، والهندسة سؤالين بدرجتين).

- الصف الثاني الثانوي أدبي: الجبر 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات، والتفاضل سؤالين اختيار من متعدد بدرجتين).

- الصف الثاني علمي «تطبيقات» الجبر 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات.