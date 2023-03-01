صرف شهر مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة شهر رمضان

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صرف شهر من الراتب الأساسي مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، وما بذله العاملين من جهد استعدادًا لعودة الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري.

التحفيز والتيسير على العاملين

وصرح رئيس جامعة أسيوط، بأن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين والتيسير عليهم في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية، مشيرًا إلى أن القرار ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 600 جنيه للعاملين المثبتين وذلك مراعاة لأصحاب الأساسيات الضعيفة من العاملين بالجامعة.

العمالة الموسمية بالجامعة

وأوضح «المنشاوي»، أن قراره يشمل كذلك صرف مبلغ 400 جنيه لجميع العمالة الموسمية بالجامعة من متعاقدين ومؤقتين وعاملين باليومية ومنحة تدريبية.