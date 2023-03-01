الغرف التجارية: معارض «أهلا رمضان» ساهمت في السيطرة على الأسعار بالأسواق

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معارض «أهلا رمضان» ساهمت في السيطرة على الأسعار بالأسواق، وحدث نوعا من التوازن السعري في السلع بين المعروض داخل المعارض والسوق الحر.

المعارض خلقت توازنا سعريا في السوق

وأوضح أن معارض أهلا رمضان «فرملة» انفلات الأسعار ومواصفاتها لمزيد من الارتفاعات، مشيرا إلى أنها تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الحر بأسعار تقل نحو أكثر من 30%.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري مثل العديد من اقتصادات العلم تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشكل كبير وغير متوقع على أسعار كل السلع في الأشهر الأخيرة، في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالصراع في شرق أوروبا.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة المصرية سارعت باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها لتخفيف العبء عن المواطنين وفرملة الارتفاع المتسارع والمتزايد في أسعار السلع.

وأضاف أن من أحد أدوات الحكومة التبكير بإقامة معارض أهلا رمضان على مستوي جميع المحافظات، وافتتاح أهلا رمضان منذ بداية شهر يناير الماضي واستمرارها حتي الشهر الكريم، ما ساهم بالفعل في خفض الأسعار بنسبة كبيرة في كثير من السلع الغذائية المختلفة، ولاقت المعارض إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين شعروا بالفعل بفارق الأسعار في معارض «أهلا رمضان».

وأشار إلى أن وزارة التموين تتابع لحظة بلحظة سير العمل في «أهلا رمضان» من خلال مديريات ومكاتب التموين المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، والعمل على زيادة ووفرة المعروض من السلع بشكل مستمر.

وأوضح أنه جرى إشراك مصانع وشركات الأغذية والسلاسل التجارية الكبرى في عرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكل السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.

وتابع أن الأسواق تشهد استقرارا وثباتا في أسعار الخضراوات والفاكهة، بما يتناسب مع المواطنين مع وجود تذبذب في أسعار بعض السلع، وذلك طبقا لحركة السوق الحر بدون تأثير على توفر تلك السلع في الأسواق.